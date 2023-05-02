Шаблов Федор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаблов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99937. ШАБЛОВЪ, ФЕДОРЪ АЛЕКСандровъ, 32 л. Сс.-пос. Ачинск. у., Даурск. в., д. Ермолаевой, рд. Меленков. у., Усатск. в., въ д. Хлудовѣ; — Краснояр. О. С., 31 Мая 911, 1 ч. 1651 и 1663 У. и У. о сс. тюр. 6 м. Исп. 6 Іюля 911. | 903 74743 996 У. | 95 74849 177 М.
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