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Крузе Елена Михкелева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крузе
Имя
Елена
Отчество
Михкелева
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
32770. КРУЗЕ, ЕЛЕНА МИХКЕЛЕВА (ур. Рейманъ). К. Юрьев. у., Форбузск. в., 37 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — М. С. 1 уч. Юрьево-Верроск. окр. (въ 5 р.), 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Марта 905. | 904 73317 169 М. | 98 7662 169 М. | 99 54602 170¹ М. | 93 81274 174 М.

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