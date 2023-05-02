Лунев Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8334. ЛУНЕВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 34 л., Рыльск. у., Волобуевск. в., д. Нижнего Мордка. Н С. 6 уч. Рыльск. у. Ст. 113 ч. 1, пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 24 окт. 923.
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