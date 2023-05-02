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Токарев Павел Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Павел
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140026. ТОКАРЕВЪ, ПАВЕЛЪ ДАНИЛОВЪ. К. Сердобск. у. и в., сл. Пригородной, 23 л.; — У. Чл. О. С. по Сердобск. у. 3 Окт. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 27 Окт. 909.

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