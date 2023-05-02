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Баканов Дмитрий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баканов
Имя
Дмитрий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
339. Баканов Дмитрий Игнатьевич, 18 л., Жиздринск. у., Овсоратовской в., пос. Ульяновского. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. ст. 95, 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІІІ—26.

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