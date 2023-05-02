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Шахматов Семен Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахматов
Имя
Семен
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12661. ШАХМАТОВ СЕМЕН КАРПОВИЧ, 34 л., Астраханск. г., Зацаревск. р., с. Карантинкого. Н. С. Зацаревск. р. Астраханск. г. Ст. 87, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/Х—26.

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