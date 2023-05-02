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Чугунов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8071. ЧУГУНОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Богородск. у., пос. Павлова; - Н. С. 7 отд. Богородск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 мая 919. | предыдущая судимость 917 24985 3 ч. 1655 У.

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