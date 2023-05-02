Чугунов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чугунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8071. ЧУГУНОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Богородск. у., пос. Павлова; - Н. С. 7 отд. Богородск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 мая 919. | предыдущая судимость 917 24985 3 ч. 1655 У.
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