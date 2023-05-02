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Цесарж Роман Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цесарж
Имя
Роман
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140966. ЦЕСАРЖЪ, РОМАНЪ ЯНОВЪ. Ряд. изъ к. Бендинск. у., гм. Рокитно-Шляхецкое, д. Грабова, 22 л.; — Кѣлецк. О. С. 22 Сент. 909, 1057, 1065 и 1 ч. 1070 Там. У., тюр. 2 н. Исп. 30 Окт. 909.

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