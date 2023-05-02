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Изарова Вера Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Изарова
Имя
Вера
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
11 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3752. ИЗАРОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА, 20 л., Боровичск. у., Хоромск. в., д. Потерпельще. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/ѴІ—24.

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