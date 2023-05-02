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Фурманенко Емельян Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурманенко
Имя
Емельян
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
36435. ФУРМАНЕНКО, ЕМЕЛЬЯНЪ МАРковъ (онъ же Фурманъ). Е. Елисаветград. у., Ольшанск. в., пос. Малой Ольшанки, 38 л., рд. Кіевск. г., Зввнигородск. у., Неморояжск. в., въ д. Водянкѣ; — Одесск. С. П., 134, 135, 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк. пр., тюр. 8 м. Исп. 21 Марта 905.

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