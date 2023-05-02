Кравцов Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Иван Терентьевич

Кравцов Иван Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцов
Имя
Иван
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
24 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6915. КРАВЦОВ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 23 л., Петровско-Заводск. у., Шаранайск. в. и с., Прибайкальск. Губсуд, Ст. ст. 76 и 184 ч. 2, расстрел, осужденный скрылся, Осужд. 24 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.