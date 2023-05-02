Кравцов Иван Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6915. КРАВЦОВ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 23 л., Петровско-Заводск. у., Шаранайск. в. и с., Прибайкальск. Губсуд, Ст. ст. 76 и 184 ч. 2, расстрел, осужденный скрылся, Осужд. 24 июня 923.
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