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Сигаров Леонтий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сигаров
Имя
Леонтий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
13 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
35410. СИГАРОВЪ, ЛЕОНТІЙ МИХАЙловъ. К. Новосильск. у., Косаревск. в., с. Песочнаго, 18 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 13 Янв. 905. | 904 8523 169 М. | 902 77378 172 М.

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