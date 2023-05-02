Козлов Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86415. КОЗЛОВЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Касимов. у., Алексѣевск. в., д. Викулова, 30 л.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Февр. 908. | 904 72983 1055 У. | 93 89153 169 М. | 902 44943 1655 У. | 92 100208 169 М. | 99 48142 977 У. | 92 3453 169 М. | 96 68081 1647 У.
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