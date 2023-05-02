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Шашков Денио Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шашков
Имя
Денио
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30410. ШАШКОВ, ДЕНИО ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Каргатск. у., Быструхинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Каменск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 6 м. Исп. 26 авг. 920.

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