Горохов Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горохов
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14264. ГОРОХОВ, ПЕТР, 21 г. Гр. Малоярославецк. у., Угодско-Заводск. в.; — Н. С. 1 зап. инжбата. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 31 июля 920.
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