Войцеховский Осип Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войцеховский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45820. ВОЙЦѢХОВСКІЙ, ОСИПЪ ВОЙЦѢховъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ново-Александрійск. у., гм. Ополе, д. Воля-Рудская, 41 г. рд. т. же у. и гм., въ д. Ополе; — Люблин. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 21 Мая 905. | 902 41621 1655 У. | 97 75400 172 М. | 900 38459 169 М. | 90 95794 170 М.
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