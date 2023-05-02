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Войцеховский Осип Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войцеховский
Имя
Осип
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45820. ВОЙЦѢХОВСКІЙ, ОСИПЪ ВОЙЦѢховъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ново-Александрійск. у., гм. Ополе, д. Воля-Рудская, 41 г. рд. т. же у. и гм., въ д. Ополе; — Люблин. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 21 Мая 905. | 902 41621 1655 У. | 97 75400 172 М. | 900 38459 169 М. | 90 95794 170 М.

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