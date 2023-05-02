Протасов Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Протасов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86530. ПРОТАСОВЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ, 43 л. К. Козлов. у., в. и с. Ярославки; — Тамбовск. О. С., 28 Марта 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Апр. 911. | 910 92322 172 М. (покуш.). | 910 56128 169 М. | 901 76777 169 М. | 14 Іюня 908 г. М. С. 2 уч. Козлов. у., 169 М., т. 5 м. | 907 60024 169 М.
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