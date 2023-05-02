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Бузин Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бузин
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
101105. БУЗИНЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ, 19 л. Мщ. сл. Большихъ-Лужниковъ, г. Москвы; — Московск. О. С., 19 Апр. 911, 1 14. 140, 152, 9 и 1654² У., тюр. 2 м. Исп. 23 Мая 911, Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 16340. | 910 61720 169 М. | 905 11205 169 М.

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