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Крумин Жанно-Юлиус Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крумин
Имя
Жанно-Юлиус
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
35408. КРУМИНЪ ЖАННО-ЮЛІУСЪ Яновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Туккум. у., Бикстенск. в., 34 л., рд. въ г. Митавѣ; — Либав. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Дек. 907. | 904 59835 1647 У. | 903 41014 1655 У., по сов. съ приг. напеч. въ 903 г. № 4320. | 900 72262 170 М. | 99 35034 169 М. | 98 43965 172 М.

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