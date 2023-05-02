Каппер Эдуард Эдуардович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каппер
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Эдуардович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4097. КАППЕР ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ, 34 л. Рд. в Сувалкск. г., г. г. Мариамполе. Омск. Губсуд. Ст. ст. 109, 114, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 25/ХІ—24.
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