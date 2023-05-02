Джалильбаев Мирза-Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжалильбаев Мирза-Ахмет

Джалильбаев Мирза-Ахмет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джалильбаев
Имя
Мирза-Ахмет
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46463. ДЖАЛИЛЬБАЕВЪ, МИРЗА-АХметъ. Под. с., жит. с. Чамбалъ, Нарынск. в., Андижан. у., 40 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 119, 134, 135, 152 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close