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Артемьев Сергей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Сергей
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44957. АРТЕМЬЕВЪ, СЕРГѢЙ. Мщ. г. Богородска, 19 л., рд. въ с Ростокинѣ, Москов. у.; — Москов. Ст. М. С. Арбат. уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 19 Мая 905. | 99 64737 169 М.

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