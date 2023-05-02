Артемьев Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44957. АРТЕМЬЕВЪ, СЕРГѢЙ. Мщ. г. Богородска, 19 л., рд. въ с Ростокинѣ, Москов. у.; — Москов. Ст. М. С. Арбат. уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 19 Мая 905. | 99 64737 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.