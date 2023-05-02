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Малыгин Федор Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малыгин
Имя
Федор
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
26272. МАЛЫГИН, ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 46 л. Гр. Екатеринбургск. у., Леневск. в. и с.; — Н. С. 19 уч. Екатеринбургск. у. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 12 окт. 920.

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