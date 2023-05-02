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Груздев Василий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Груздев
Имя
Василий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
23 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3500. ГРУЗДЕВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 29 л., Суздальск. у., Гавриловск. в., с. Ярышева. Н. С. 3 уч. Суздальск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 апр. 923.

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