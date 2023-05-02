Осипов Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106064. ОСИПОВЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. К. Демьянск. у., Семеновск. в., д. Сосницъ, 53 л.; — З. Н. 3 уч. Валдайск. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 21 Іюня 909. 902 15810 1655 У. | 93 83048 169 М. 98 95717 1642 У. | 91 58406 172 М. 96 19281 170¹ М.| 87 15272 1647 У. 94 66679 172 М. | 80 62785 169 М.
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