Абдин-Оглы Кербалай Дарьяр-Гаджи-Зейнал
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдин-Оглы
- Имя
- Кербалай
- Отчество
- Дарьяр-Гаджи-Зейнал
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44622. АБДИНЪ-ОГЛЫ, КЕРБАЛАЙ ДАРЬяръ-Гаджи-Зейналъ. К. Бакинск. у., с. Амироджанъ, 35 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 31 Мая 905.
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