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Королев-Добрынский Федор Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев-Добрынский
Имя
Федор
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6614. КОРОЛЕВ-ДОБРЫНСКИЙ ФЕДОР ГЕРАСИМОВИЧ, 27 л., Бронницк. у., Раменск. в. и с., Московск. Губсуд, Ст. ст. 95, 184 ч. 1, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 24 окт. 923.

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