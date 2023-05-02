Королев-Добрынский Федор Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев-Добрынский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6614. КОРОЛЕВ-ДОБРЫНСКИЙ ФЕДОР ГЕРАСИМОВИЧ, 27 л., Бронницк. у., Раменск. в. и с., Московск. Губсуд, Ст. ст. 95, 184 ч. 1, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 24 окт. 923.
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