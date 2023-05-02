Гутерман Мошек-Левек Симеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гутерман
- Имя
- Мошек-Левек
- Отчество
- Симеев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145066. ГУТЕРМАНЪ, МОШЕКЪ-ЛЕвекъ Симеевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. Цѣхановице, гм. Горжковице, Петроков. у., 31 г.; — Варшав. С. П. 7 Авг. 909, 134, 135, 152, 1630, 13 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 30 Окт. 909. | 900 90520 1655 У. | 94 77818 170 М. | 99 92490 1652 У.
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