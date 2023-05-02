Марушенков Василий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марушенков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26396. МАРУШЕНКОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 19 л. Гр. Новосильск. у., Судьбищенск. в., с. Ночавки; — Н. С. Кузнецк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 18 сент. 920. | 918 2192 169 М.
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