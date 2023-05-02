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Минаев Михаил Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минаев
Имя
Михаил
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
26652. МИНАЕВ, МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ, 32 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожовническ. отд. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 5 м. Исп. 18 дек. 920.

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