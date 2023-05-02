Киселев Степан Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5945. КИСЕЛЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Курмышск. у., Пильнинск. в., с. Мажарова, Новониколаевск. Губсуд, Ст. ст. 106, 109, лиш. св. 8 л., Исп. 2 июля 923.
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