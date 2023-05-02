Белов Алексей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 515. Белов Алексей Михайлович, 19 л., Забайкальск. г., Нерчинск. у., Жидкинск. в., Н. С. 6 уч. Нерчинск. у., Забайкальск. г. Ст. 180 п. «в», лиш, св. 4 г. П. в. з. с. 22/Ѵ—26.
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