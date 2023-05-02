Петрова Александра Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18103. ПЕТРОВА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 19 л. Гр. Бежецк. у., Толмачевск. в.; — Н. С. 1 Городск. р. 2 отд. г. Петрограда. Зараж. венерич. бол., пр. р. 6 м. Исп. 31 июня 920.
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