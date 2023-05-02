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Зверев Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3476. ЗВЕРЕВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 23 л., Омск. у., Кулачинск. в., с. Ново-Троицкого. Иркутск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 12/І—24. 

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