Балыш Родион Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балыш
- Имя
- Родион
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129826. балышъ, Родіонъ андреевъ. К. Ошмянск. у., Сморгонск. в., д. Царей, 27 л.; — Виленск. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135, 148 и 1 ч. 1652 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 15 Окт. 909.
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