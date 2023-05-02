Гаврин Федор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврин Федор Кондратьевич

Гаврин Федор Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврин
Имя
Федор
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
05 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1254. Гаврин Федор Кондратьевич, 18 л., Новосибирск. окр. и р., с. Колывани. Сибирск. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 2 г. 5м. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.