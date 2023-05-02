Гаврин Федор Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1254. Гаврин Федор Кондратьевич, 18 л., Новосибирск. окр. и р., с. Колывани. Сибирск. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 2 г. 5м. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.
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