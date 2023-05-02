Сергиенко Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергиенко
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8994. СЕРГИЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА, 33 л., г. Краснодара. Куб -Черн. Облсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 8 л. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 июня 923. |
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