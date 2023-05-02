Куркин Тимофей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куркин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16447. КУРКИН, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Спасск. у., Сумбуловск. в., с. Новики; — С. при 27 зап. стр. полку г. Нижне-Новгорода. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 28 сент. 920.
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