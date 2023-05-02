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Колмаков Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колмаков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6258. КОЛМАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Тамбовск. у., Васильевск. в., д. Козминовки, Н. С. 5 уч. Тамбовск. у., Ст. 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 сент. 923.

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