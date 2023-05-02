Колмаков Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колмаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6258. КОЛМАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Тамбовск. у., Васильевск. в., д. Козминовки, Н. С. 5 уч. Тамбовск. у., Ст. 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 сент. 923.
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