Богатырев Аким Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богатырев
- Имя
- Аким
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45288. БОГАТЫРЕВЪ, АКИМЪ ДАНИЛОВЪ. К. Закон. у., Александровск., бывш. Казинск. в., с. Черниговки, 50 л., рд. г. же у. и в., въ с. Товарномъ; — 3. Н. 3 уч. Задон. у. (въ 4 р.), 4 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 20 Мая 905. | 900 16368 170 М.
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