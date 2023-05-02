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Богатырев Аким Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатырев
Имя
Аким
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45288. БОГАТЫРЕВЪ, АКИМЪ ДАНИЛОВЪ. К. Закон. у., Александровск., бывш. Казинск. в., с. Черниговки, 50 л., рд. г. же у. и в., въ с. Товарномъ; — 3. Н. 3 уч. Задон. у. (въ 4 р.), 4 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 20 Мая 905. | 900 16368 170 М.

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