Коляда Станислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коляда
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86605. КОЛЯДА, СТАНИСЛАВЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лидск. у., Жолудск. в., д. Фарнаго-Конца, 25 л.; — Гроднен. О. С., 4 п. 134, 135, 2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 86604, арест. отд. 3 г. Исп. 26 Нояб. 907. | 904 50762 1655 У. | 900 93160 1647 У.
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