Саянкинь Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саянкинь
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 595
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16730. сАЯНкинь, петръ федоровъ. К. Вышневолоцк. у., Доркск. в., с. Васюсина, 31 г., рд. въ, г. СПБ.; - Г. С. г. Вышняго-Волочка, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 5 Дек. 908. | 908 92960 172 М. | 903 М 101306 49 М. | 906 23471 49 М. | 903 73345 49 м. | 905 91608 50 м. | 903 66165 50 М. | 905 27018 49 М. | 901 37519 49 М. | 904 53791 49 М. | 98 72827 170 М. | 904 26892 49 М. | 97 72620 1701 М. | 904 8378 49 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.