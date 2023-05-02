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Оськин Семен Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оськин
Имя
Семен
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
02 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
43799. ОСЬКИНЪ. СЕМЕНЪ ДМИТРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Данков. у., Боловневск. в., д. Ново-Колодезной, 32 л.; — Рязан. О. С., 134, 135, 149 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. №№ 68443 и 100884 и приг. У. Чл. С. по Пронск. у. отъ 13 Іюня 906 г., арест. отд. 2 г. и 2 м. Исп. 2 Апр. 907. | 900 102082 1647 У. | 97 4972 170 М.

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