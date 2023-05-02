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Грушин Иосиф Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грушин
Имя
Иосиф
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3507. ГРУШИН ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ, 21 г., г. Армавира. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 188, лиш. св. 1 г. Исп. 15 мая 923.

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