Грушин Иосиф Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грушин
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3507. ГРУШИН ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ, 21 г., г. Армавира. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 188, лиш. св. 1 г. Исп. 15 мая 923.
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