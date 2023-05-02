Керберг Иоганн Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Керберг
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32185. КЕРБЕРГЪ, ІОГАННЪ (ИВАНЪ) АНтоновъ. Мщ. г. Нарвы, 34 л., рд. въ Левенвольдск. в., Вейсенштейн. у.; — Ямбург. У. С. (во 2 р.), 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 26 Апр. 905. | 900 46078 170 М.
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