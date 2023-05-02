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Ранцев Тимофей Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ранцев
Имя
Тимофей
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8133. РАНЦЕВ ТИМОФЕЙ АРХИПОВИЧ, 35 л., Рд. в Виленск. г., г. Троки. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. 180, лиш св. 3 т. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 февр. 923.

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