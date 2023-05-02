Ранцев Тимофей Архипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ранцев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Архипович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8133. РАНЦЕВ ТИМОФЕЙ АРХИПОВИЧ, 35 л., Рд. в Виленск. г., г. Троки. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. 180, лиш св. 3 т. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 февр. 923.
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