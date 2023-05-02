Кудрявцева Христина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Христина Тимофеевна

Кудрявцева Христина Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцева
Имя
Христина
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7251. КУДРЯВЦЕВА ХРИСТИНА ТИМОФЕЕВНА, 26 л., Устюженск. у., Растороповск. в., хутора Выгород. Череповецк. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.