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Рязанцев Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рязанцев
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8550. РЯЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 30 л.,Бежецк. у., Бокаревск. в., с. Гладково. Верхсуд . РСФСР. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 авг. 923.

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