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Лысов Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысов
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8380. ЛЫСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л., Зубцовск. у., Коптевск. в., д. Исаково. В. Триб. 12 Сибирск. корпуса. Ст. ст. 73 ч. 2, 443, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 дек. 923.

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