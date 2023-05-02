Бах Иоганнес Тенисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бах
- Имя
- Иоганнес
- Отчество
- Тенисов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129933. БАХЪ, ІОГАННЕСЪ ТЕНИсОВЪ. К. Ревельск. у., Фридрихсгофск. в., 21 г.; — Ревельск. О. С. 28 Авг. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 45208 170 М. | 21 Іюля 907 г. М. С. 3 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 169 М.—тюр. 9 м.
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